Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Великобритания сыграет со Швецией, США встретятся с Китаем, другие матчи

Олимпийские игры-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Женщины.
Групповой этап / 6-я сессия.
Япония — Южная Корея — 16.05.
Дания — Италия — 16.05.
Великобритания — Швеция — 16.05.
США — Китай — 16.05.
Турнирное положение: Швеция — 4 победы (4 игры), Швейцария — 3 (4), США — 3 (4), Китай — 2 (3), Дания — 2 (4), Южная Корея — 2 (4), Великобритания — 1 (3), Япония — 1 (4), Италия — 0 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Прямая трансляция — Okko.
