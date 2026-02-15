Ричмонд
Чемпионат России по футзалу. 17-й тур. «Синара» сыграет с КПРФ, «ИрАэро» встретится с «Норильским никелем», другие матчи

15 и 16 февраля пройдут матчи 17-го тура чемпионата России по футзалу.

Источник: Sports

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.

17-й тур.

15 февраля.

Первые матчи.

ИрАэро — Норильский никель — 9.00.

Синара — КПРФ — 12.00.

Тюмень — Торпедо — 12.00.

Газпром-Югра — Ухта — 13.00.

Новая генерация — Кристалл — 16.00.

Сибиряк — Липецк — 19.00.

16 февраля.

Вторые матчи.

ИрАэро — Норильский никель — 14.00.

Газпром-Югра — Ухта — 16.30.

Синара — КПРФ — 17.00.

Тюмень — Торпедо — 17.00.

Новая генерация — Кристалл — 19.00.

Сибиряк — Липецк — 19.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: КПРФ — 69 очков (32 игры), Норильский никель — 67 (32), Газпром-Югра — 66 (32), Ухта — 60 (32), Синара — 60 (32), Торпедо — 56 (30), Тюмень — 55 (32), Кристалл — 50 (32), ИрАэро — 35 (30), Новая генерация — 30 (30), Факел-ГТС — 26 (32), ЛКС — 24 (32), Сибиряк — 14 (30).