Киву: «Интер» был скован в действиях и в том, что хотел предложить"

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:2) в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии.
"Мы были скованы в наших действиях и в том, что хотели предложить, и мы страдали. Мы не выигрывали прямых столкновений два года, и игроки это чувствовали. Но благодаря характеру и тому, что было необходимо, нам удалось выиграть.
Я принимаю победу, характер и желание всегда наносить урон команде, которая ставит всех в трудное положение своей ротацией и своими качествами, как индивидуальными, так и командными. Они топ-команда и заслуживают комплиментов.
В последние минуты при счете 2:1 мы должны были действовать лучше. Возможно, страх не выиграть повлиял на нас. Но в конце концов характер команды проявился, и они добились победы благодаря отличному голу Зелиньски.
Я напомнил игрокам, что мы выиграли важный матч в Дортмунде, но сегодня мы ощущали нехватку побед над большой командой. «Ювентус» заслуживает похвалы. Они создавали нам проблемы. Они в хорошей форме, и даже вдесятером они сравняли счет и оказали на нас давление", — цитирует румынского специалиста Sky Sport.
«Интер» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии — у команды 61 очко после 25 матчей.
Невероятное дерби Италии: «Юве» в меньшинстве сравнял счет после ошибочного удаления, но «Интер» вырвал победу на 90-й.