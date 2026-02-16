Олимпиада-2026, 16 февраля, все медали дня: фигуристы разыграют награды в парах, Ефимов выступит в горных лыжах, Крылова — в шорт-треке, прыгуны с трамплина — в суперкомандах

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
16 февраля, понедельник.
Шорт-трек.
14:47 — 1000 м, женщины (начало ¼ финала — 13:00).
Российская участница: Алена Крылова.
Горные лыжи.
15:30 — слалом, мужчины (первая попытка — в 12:00).
Российский участник: Семен Ефимов.
Фристайл.
21:30 — биг-эйр, женщины.
Фигурное катание.
22:00 — спортивные пары, произвольная программа.
Прыжки с трамплина.
22:20 — суперкоманда.
Бобслей.
23:06- монобоб, женщины.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.