Олимпиада-2026, 16 февраля, все медали дня: фигуристы разыграют награды в парах, Ефимов выступит в горных лыжах, Крылова — в шорт-треке, прыгуны с трамплина — в суперкомандах

16 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграют шесть комплектов медалей.

Источник: Спортс"

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

16 февраля, понедельник.

Шорт-трек.

14:47 — 1000 м, женщины (начало ¼ финала — 13:00).

Российская участница: Алена Крылова.

Горные лыжи.

15:30 — слалом, мужчины (первая попытка — в 12:00).

Российский участник: Семен Ефимов.

Фристайл.

21:30 — биг-эйр, женщины.

Фигурное катание.

22:00 — спортивные пары, произвольная программа.

Прыжки с трамплина.

22:20 — суперкоманда.

Бобслей.

23:06- монобоб, женщины.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.