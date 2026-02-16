Команда «США Звезды» победила в финале Матча всех звезд НБА

На групповом этапе Матча всех звезд команда «США Звезды» проиграла команде «США Полосы» (40:42) и выиграла у сборной мира (37:35 ОТ). Встреча между «США Полосы» и сборной мира завершилась со счетом 48:45 в пользу американских баскетболистов.