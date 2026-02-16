Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Команда «США Звезды» победила в финале Матча всех звезд НБА

Матч всех звезд НБА-2026 завершился в Лос-Анджелесе. В рамках мини-турнира в финале команда «США Звезды» победила команду «США Полосы» — 47:21. Игра продолжалась 12 минут.

Матч всех звезд НБА-2026 завершился в Лос-Анджелесе. В рамках мини-турнира в финале команда «США Звезды» победила команду «США Полосы» — 47:21. Игра продолжалась 12 минут.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Тайриз Макси («Филадельфия», «США Звезды»).

На групповом этапе Матча всех звезд команда «США Звезды» проиграла команде «США Полосы» (40:42) и выиграла у сборной мира (37:35 ОТ). Встреча между «США Полосы» и сборной мира завершилась со счетом 48:45 в пользу американских баскетболистов.