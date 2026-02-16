Елистратов о Крыловой и Посашкове: «Они большие молодцы. Не все получилось, но самое главное, увидели, что такое Олимпийские игры»

На Играх выступили российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Лучшим результатом стало 9-е место Крыловой на дистанции 1000 м.
"Хочется сказать, что Алена — большая молодец, самое главное, что она пробовала атаковать, пробовала захватить лидирующие позиции, не сидела сзади со старта. Понимала, что у нее очень сильные соперники, но все равно пыталась выйти дальше. Мне кажется, что она очень грамотно провела ⅛ финала, ¼ финала, а в полуфинале, возможно, чуть-чуть не повезло. Просто хочется в очередной раз похвалить Алену, она молодец.
Если оценивать результаты наших шорт-трекистов в сумме, то все равно, конечно, всегда хочется большего, хочется быть на пьедестале почета, выиграть золотую медаль. Но я думаю, что ребятам немного просто не хватило международного опыта, потому что всего четыре международных старта было до Игр. Первая Олимпиада в их карьере.
Оцениваю как хорошо, они большие молодцы. Не все, конечно, получилось, но самое главное, что увидели, что такое Олимпийские игры, я уверен, что сделают выводы. У ребят большое будущее", — сказал Елистратов.