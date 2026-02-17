Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швеция сыграет с Канадой, Южная Корея против Швейцарии и другие матчи

Олимпийские игры-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Женщины.
Групповой этап.
9-я сессия.
Швеция — Канада — 16.05.
Италия — Япония — 16.05.
Дания — США — 16.05.
Южная Корея — Швейцария — 16.05.
Турнирное положение: Швеция — 6 побед (6 игр), Южная Корея — 4 (6), Швейцария — 4 (6), США — 4 (6), Канада — 3 (6), Дания — 3 (6), Китай — 2 (6), Великобритания — 2 (6), Италия — 1 (6), Япония — 1 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
