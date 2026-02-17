Шорт-трекистка Велзебур: «Выиграть второй золото Олимпиады — просто безумие»

Нидерландская шорт-трекистка Ксандра Велзебур прокомментировала свою победу на дистанции 1000 метров на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.
"Это невероятно, у меня просто нет слов. Сделать это во второй раз — просто безумие… Это дало так много позитивной энергии и заставило хотеть большего. В предварительных забегах я бежала очень легко и показала быстрое время, и я подумала: может, я смогу сделать это и на этой дистанции тоже.
Раньше у меня получалось, но в этом году я была на подиуме только раз. Но каждый раз я была на хороших позициях, поэтому я получила большой опыт в этих гонках, и это также придало мне уверенности в себе, что я могу хорошо читать забег и следовать своей интуиции, и я также в этой форме, и все сошлось воедино", — цитирует 24-летнюю спортсменку сайт Олимпиады.
На Играх-2026 Велзебур также стала чемпионкой на дистанции 500 метров. На Олимпиаде-2022 она завоевала золото в эстафете.
