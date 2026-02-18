Тренер «Атлетико» Симеоне — о «Брюгге»: «Молодая команда, но она уже обладает опытом»

«Нам предстоит встретиться с командой, которая показала достойные результаты в домашних матчах с “Монако”, “Марселем” и “Барселоной”. Их команда молода, но уже обладает опытом, а также очень быстра в завершающей стадии атаки. Это будет сложный матч, но мы можем победить. Цель — пройти в следующий раунд, а затем сделать как можно больше», — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.