Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер «Атлетико» Симеоне — о «Брюгге»: «Молодая команда, но она уже обладает опытом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал предстоящий стыковой матч команды в Лиге чемпионов против «Брюгге».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал предстоящий стыковой матч команды в Лиге чемпионов против «Брюгге».

«Нам предстоит встретиться с командой, которая показала достойные результаты в домашних матчах с “Монако”, “Марселем” и “Барселоной”. Их команда молода, но уже обладает опытом, а также очень быстра в завершающей стадии атаки. Это будет сложный матч, но мы можем победить. Цель — пройти в следующий раунд, а затем сделать как можно больше», — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.

Матч между комадами пройдет 18 февраля в Брюгге, начало встречи — в 23.00 по московскому времени. Ответная игра состоится 24 февраля в Мадриде.

«Карабах» — «Ньюкасл», «Буде-Глимт» — «Интер», «Брюгге» — «Атлетико», «Олимпиакос» — «Байер»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов.