Ганцко: «Когда ведешь 2:0 и не выигрываешь — это совсем не то, на что “Атлетико” рассчитывал»

Защитник «Атлетико» Давид Ганцко прокомментировал ничью с «Брюгге» (3:3) в матче плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

«Хорошо начали, особенно первый тайм. Соперник был очень силен, но мы грамотно оборонялись и сумели забить второй гол. После перерыва они отлично сыграли, что не может нас радовать. Когда ведешь 2:0, потом 3:2, а в итоге не выигрываешь — это совсем не то, на что мы рассчитывали», — цитирует пресс-служба УЕФА Ганцко.

Ответный матч пройдет в Испании через неделю, 24 февраля. Начало игры — 20:45 по московскому времени.

18 февр 23:00 Брюгге — Атлетико 3:3.

«Буде-Глимт», что ты такое? Команда Хайкина обыграла еще одного гранда — на этот раз «Интер» на старте плей-офф.