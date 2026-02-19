Ганцко: «Когда ведешь 2:0 и не выигрываешь — это совсем не то, на что “Атлетико” рассчитывал»

«Хорошо начали, особенно первый тайм. Соперник был очень силен, но мы грамотно оборонялись и сумели забить второй гол. После перерыва они отлично сыграли, что не может нас радовать. Когда ведешь 2:0, потом 3:2, а в итоге не выигрываешь — это совсем не то, на что мы рассчитывали», — цитирует пресс-служба УЕФА Ганцко.