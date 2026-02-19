Светлана Журова: «Уверена, Коростелев разозлился и заточен на результат в марафоне. Очень хотелось бы, чтобы он завоевал медаль»

Масс-старт классическим стилем на 50 км пройдет на Олимпиаде 21 февраля.
— Ждете ли медали от наших спортсменов на Олимпийских играх в оставшиеся дни?
— Сегодня выступит фигуристка Аделия Петросян, еще у Коростелева есть шанс. Я думаю, что он тоже прекрасно настроен, особенно после того, что было с французом. Уверена, что он немножко подразозлился.
Он, конечно, хочет медаль. Думаю, что он точно заточен на результат. Очень хотелось бы, чтобы Коростелев завоевал медаль на Олимпийских играх. Чтобы потом такой хороший настрой и паралимпийцам нашим подхватить, — сказала Журова.
Российская порноактриса Мэри Рок пообещала лыжнику Коростелеву «секс-марафон» за медаль на Олимпиаде: «Савелий, я в вас верю».