Канте: «Здорово сыграть свой первый еврокубковый матч за три года»

Полузащитник «Фенербахче» Н’Голо Канте прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест» (0:3) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.
«Здорово играть за “Фенербахче”, и здорово было провести свой первый еврокубковый матч за три года. Но, к сожалению, сегодня наша команда не лучшим образом ответила сопернику. Нужно было сыграть сильнее. Впереди еще один матч, и мы обязаны верить в себя», — цитирует пресс-служба УЕФА Канте.
Ответная игра пройдет в Англии через неделю, 26 февраля. Игра начнется — в 23:00 по московскому времени.
19 февр 20:45 Фенербахче — Ноттингем Форест 0:3.
