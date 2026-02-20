Перейра: «У “Ноттингема” были возможности забить еще два мяча в ворота “Фенербахче”

Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра прокомментировал победу над «Фенербахче» (3:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.
«Больше всего меня впечатлил уровень игроков. Попросил их проявлять себя на поле, но при этом сохранять дисциплину, что они и сделали. У “Ноттингема” были возможности забить еще два мяча, но и так это очень достойный результат. Мы провели ровный, хороший матч и заслужили победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Перейру.
Ответная игра пройдет в Англии через неделю, 26 февраля. Игра начнется — в 23:00 по московскому времени.
19 февр 20:45 Фенербахче — Ноттингем Форест 0:3.
Команды Ваноли и Станковича выиграли, Тедеско разгромлен, а у воспитанника «Краснодара» «сухарь» за сенсационный «Ноа».