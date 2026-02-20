Гиббс-Уайт: «У нового тренера “Ноттингема” главный посыл — у нас должно быть четкое понимание, как мы играем»

Капитан «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт прокомментировал победу над «Фенербахче» (3:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.
«У тренера главный посыл — у нас должно быть четкое понимание, как мы играем и как обороняемся всей командой. Мне кажется, “Ноттингем” сразу принял его идеи, а самое важное — это поверить друг в друга и понимать друг друга. Это у нас уже начинает получаться, и сегодня на поле это было видно. Нам нужно продолжать учиться друг у друга и двигаться вперед шаг за шагом, от матча к матчу», — цитирует пресс-служба УЕФА Гиббс-Уайта.
Ответная игра пройдет в Англии через неделю, 26 февраля. Игра начнется — в 23:00 по московскому времени.
19 февр 20:45 Фенербахче — Ноттингем Форест 0:3.
Команды Ваноли и Станковича выиграли, Тедеско разгромлен, а у воспитанника «Краснодара» «сухарь» за сенсационный «Ноа».