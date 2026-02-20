Ричмонд
Хенесс: «Штутгарт» в матче с «Селтиком» показал то, чего временами не хватало в общем этапе"

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс прокомментировал победу над «Селтиком» (4:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс прокомментировал победу над «Селтиком» (4:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

«Штутгарт» сейчас в очень хорошем положении. Сегодня показали то, чего нам временами не хватало в общем этапе — эффективность. Мы заслужили эту победу. Кроме того, очень надежно сыграли без мяча и не позволили сопернику создать много по-настоящему опасных моментов", — цитирует пресс-служба УЕФА Хенесса.

Ответный матч через неделю, 26 февраля, в Германии. Начало игры — 20:45 по московскому времени.

19 февр 23:00 Селтик — Штутгарт 1:4.

Команды Ваноли и Станковича выиграли, Тедеско разгромлен, а у воспитанника «Краснодара» «сухарь» за сенсационный «Ноа».