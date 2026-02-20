Постекоглу: «Тренировать “Манчестер Юнайтед” — самая сложная работа в мировом футболе»

Австралийский тренер Анге Постекоглу оценил сложность работы в «Манчестер Юнайтед».
"Насколько я понимаю, это самая сложная работа в мировом футболе, потому что команда находится под постоянным пристальным вниманием и под светом софитов. Нужна уникальная личность, чтобы преодолеть все это, или настоящая дисциплина, чтобы заявить: мы пойдем этим путем в течение определенного количества лет.
Вряд ли существует быстрое решение. Нужен человек, который, будучи тренером, способен выдержать 100 пресс-конференций в год, выиграть 10 матчей и проиграть один — и быть разорванным на части за это единственное поражение.
История постоянно сопровождает все, что ты делаешь. Это должен быть человек, который принимает все это и обладает достаточной внутренней силой, чтобы сказать: я сделаю это, но сделаю по-своему", — цитирует 60-летнего специалиста ESPN.
Сейчас и.о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» является 44-летний англичанин Майкл Кэррик — он работает с 13 января 2026 года. Под его руководством команда одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.