Постекоглу: «Тренировать “Манчестер Юнайтед” — самая сложная работа в мировом футболе»

"Насколько я понимаю, это самая сложная работа в мировом футболе, потому что команда находится под постоянным пристальным вниманием и под светом софитов. Нужна уникальная личность, чтобы преодолеть все это, или настоящая дисциплина, чтобы заявить: мы пойдем этим путем в течение определенного количества лет.