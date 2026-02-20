Якупов о нардах: «Любовь к ним у меня с детства. Сейчас часто дарят, в машине всегда лежит комплект. Играю каждый день — если не офлайн, то онлайн»

Я стал брать нарды с собой в поездки, играл с партнерами по команде — например, с Костей Волковым. В «Куньлунь Ред Стар» у нас часто собирались партии. Потом уже я сам начал учить других — в том числе, тренера по ОФП Дениса Малинина.