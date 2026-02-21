Олимпиада-2026. Бобслей. Нольте и Леви, Буквиц и Шутен, Армбрустер-Хамфрис и Джонс выступят в третьем и четвертом заездах двоек

Олимпиада-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Бобслей.
Двойки, женщины.
Начало третьего заезда — 21.00 по московскому времени, начало четвертого заезда — 23.05. Прямая трансляция — Okko.
После 2 заездов из 4.
1. Лаура Нольте — Дебора Леви (Германия) — 1.53,93.
2. Лиза Буквиц — Нееле Шутен (Германия) — 0,18.
3. Кейли Армбрустер-Хамфрис — Джасмин Джонс (США) — 0,23.
4. Ким Калики — Талеи Препенс (Германия) — 0,43.
5. Кайша Лав — Азария Хилл (США) — 0,62.
6. Мелани Хаслер — Надя Пастерник (Австрия) — 0,90.