Олимпиада-2026. Бобслей. Нольте и Леви, Буквиц и Шутен, Армбрустер-Хамфрис и Джонс выступят в третьем и четвертом заездах двоек

21 февраля бобслеистки разыграют медали в двойках на Олимпийских играх в Италии.

Источник: Спортс"

Олимпиада-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Бобслей.

Двойки, женщины.

Начало третьего заезда — 21.00 по московскому времени, начало четвертого заезда — 23.05. Прямая трансляция — Okko.

После 2 заездов из 4.

1. Лаура Нольте — Дебора Леви (Германия) — 1.53,93.

2. Лиза Буквиц — Нееле Шутен (Германия) — 0,18.

3. Кейли Армбрустер-Хамфрис — Джасмин Джонс (США) — 0,23.

4. Ким Калики — Талеи Препенс (Германия) — 0,43.

5. Кайша Лав — Азария Хилл (США) — 0,62.

6. Мелани Хаслер — Надя Пастерник (Австрия) — 0,90.