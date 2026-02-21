«Кристал Пэлас» не планирует увольнять Гласнера

«Кристал Пэлас» не собирается увольнять главного тренера Оливера Гласнера, несмотря на его публичное заявление в пятницу, сообщает The Guardian.
По информации источника, председатель клуба Стив Пэриш рассматривал возможность досрочного ухода австрийца, который покинет команды летом, но решил не вносить немедленные изменения.
«Посмотрим, что принесет будущее. Никогда не знаешь. Я всегда реалист, и сейчас не самый лучший момент. Я понимаю и беру на себя ответственность за все, потому что отвечаю за команду. Сейчас я просто недостаточно хорош, чтобы заменить игроков, которых мы продали, и и играть так же, как мы играли раньше», — сказал Гласнер на пресс-конференции.