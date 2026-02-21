Недзведзки: «Повторы выглядели страшно, но я верю, что у Селье все закончится благополучно»

Весь персонал был с Камилой — тренер и физиотерапевт. Ей оказали наилучшую помощь. Нам нужно дождаться результатов анализов. Думаю, получим их довольно быстро. Мы обязательно сообщим об этом болельщикам и СМИ. Я считаю, что ничего серьезного не произошло. Здоровье — это самое важное, это контактный вид спорта, где могут произойти опасные падения. Повторы выглядели страшно, но я верю, что все закончится благополучно. Мы оптимистично настроены и держим за Камилу кулаки. Лезвия часто прорезают целые испытываемые костюмы. Лезвие довольно легко проникает через кожу", — приводит Polsat Sport слова Недзведзки.