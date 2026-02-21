Ричмонд
Олимпиада-2026, 21 февраля, все медали дня: Коростелев пробежит лыжный марафон, Семенова — масс-старт в коньках, в хоккее разыграют бронзу

21 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграют 12 комплектов медалей.

Источник: Спортс"

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

21 февраля, суббота.

Фристайл.

12:45 — акробатика, микст.

15:10 — ски-кросс, мужчины.

21:30 — хафпайп, женщины.

Лыжные гонки.

13:00 — масс-старт, 50 км, классический стиль, мужчины.

Российский участник: Савелий Коростелев.

Ски-альпинизм.

15:30 — смешанная эстафета.

16:05 — матч за третье место, женщины (Канада — США).

21:05 — матч за золото, мужчины (Великобритания — Канада).

Биатлон.

16:15 — масс-старт, женщины.

Конькобежный спорт.

18:40 — масс-старт, мужчины.

19:15 — масс-старт, женщины (полуфинал — в 17:50).

Российская участница: Анастасия Семенова.

Хоккей.

22:40 — матч за третье место, мужчины.

Бобслей.

23:05 — двойки, женщины.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.

