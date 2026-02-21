Олимпиада-2026, 21 февраля, все медали дня: Коростелев пробежит лыжный марафон, Семенова — масс-старт в коньках, в хоккее разыграют бронзу

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
21 февраля, суббота.
Фристайл.
12:45 — акробатика, микст.
15:10 — ски-кросс, мужчины.
21:30 — хафпайп, женщины.
Лыжные гонки.
13:00 — масс-старт, 50 км, классический стиль, мужчины.
Российский участник: Савелий Коростелев.
Ски-альпинизм.
15:30 — смешанная эстафета.
16:05 — матч за третье место, женщины (Канада — США).
21:05 — матч за золото, мужчины (Великобритания — Канада).
Биатлон.
16:15 — масс-старт, женщины.
Конькобежный спорт.
18:40 — масс-старт, мужчины.
19:15 — масс-старт, женщины (полуфинал — в 17:50).
Российская участница: Анастасия Семенова.
Хоккей.
22:40 — матч за третье место, мужчины.
Бобслей.
23:05 — двойки, женщины.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.