Райс: «На этом этапе сезона “Арсеналу” нужны болельщики больше, чем когда-либо»

«На этом этапе сезона нам нужны болельщики больше, чем когда-либо. Мы зашли так далеко вместе. Сейчас не время быть друг против друга. Нам нужно, чтобы все были на одной волне, на одном пути, продолжайте бороться (как болельщики) за игроков, за клуб», — приводит BBC слова Райса.