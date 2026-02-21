Райс: «На этом этапе сезона “Арсеналу” нужны болельщики больше, чем когда-либо»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс перед матчем 27-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» отметил, что команде нужна поддержка болельщиков.
«На этом этапе сезона нам нужны болельщики больше, чем когда-либо. Мы зашли так далеко вместе. Сейчас не время быть друг против друга. Нам нужно, чтобы все были на одной волне, на одном пути, продолжайте бороться (как болельщики) за игроков, за клуб», — приводит BBC слова Райса.
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на 5 очков и имея на одну игру больше.
Матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 22 февраля. Начало игры — 19:30 по московскому времени.