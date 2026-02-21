Ван 'т Ваут: «Я просто невероятно горжусь командой, с которой мы приехали на Олимпиаду»

«Я просто невероятно горжусь командой, которая у нас здесь, командой, с которой мы приехали на Олимпиаду. Мы никогда не были так близки как команда, и я думаю, это действительно видно по нашей общей игре. А для меня… я никогда не был счастливее», — цитирует 24-летнего спортсмена ESPN.