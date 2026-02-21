Ван 'т Ваут: «Я просто невероятно горжусь командой, с которой мы приехали на Олимпиаду»

Нидерландский шорт-трекист Йенс ван 'т Ваут прокомментировал итоги соревнований в командной гонке на дистанции 5000 метров на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.
Команда Нидерландов заняла первое место. Вторыми стали представители Южной Кореи, третьими — Италии.
«Я просто невероятно горжусь командой, которая у нас здесь, командой, с которой мы приехали на Олимпиаду. Мы никогда не были так близки как команда, и я думаю, это действительно видно по нашей общей игре. А для меня… я никогда не был счастливее», — цитирует 24-летнего спортсмена ESPN.
На Играх-2026 ван 'т Ваут выиграл золото на дистанциях 1000 и 1500 метров и завоевал бронзу на дистанции 500 метров.
