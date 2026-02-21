Ричмонд
Гвардиола: «Если “Сити” выиграет 12 матчей подряд, то станем чемпионами»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 27-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» отметил, что у команды есть шанс стать чемпионами.

«Если мы выиграем 12 матчей подряд, то станем чемпионами, это хорошая новость. Но “Арсенал” тоже может выиграть много матчей подряд, как это сделал в прошлом году “Ливерпуль”, — приводит The Guardian слова Гвардиолы.

Матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» состоится в субботу, 21 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

«Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ и отстает от лидирующего «Арсенала» на 5 очков.