Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Сундлинг пробегут классический масс-старт на 50 км

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Лыжные гонки.
Женщины.
50 км, масс-старт, классический стиль.
Начало — 12:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
1. Джесси Диггинс (США).
2. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).
3. Эбба Андерссон (Швеция).
4. Тереза Штадлобер (Австрия).
5. Астри Ойре Шлинн (Норвегия).
6. Хайди Венг (Норвегия).
8. Кертту Нисканен (Финляндия).
9. Кристин Фоснес (Норвегия).
10. Йонна Сундлинг (Швеция).
11. Йоханна Матинтало (Финляндия).
12. Катарина Хенниг (Германия).
13. Надя Келин (Швейцария).
14. Дарья Непряева (Россия).
15. Эмма Рибом (Швеция).
16. Криста Пярмякоски (Финляндия).
17. Катерина Зауэрбрай (Германия).
18. Патриция Эйдука (Латвия).