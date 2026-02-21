Александр Панжинский: «Не уверен, что даже праймовый Большунов смог бы отобрать хотя бы одну медаль у Клэбо»

Возможно, Клэбо установил вечный рекорд Олимпиад. Хотя я, если помните, предсказывал пять его побед в шести гонках. Не верил в такой расклад. Сомневался, что он выиграет разделку. Именно в этой гонке он был близок к поражению, так как за километр до финиша уступал по времени Хедегарту. Но у того закончились силы, он попросту встал. Клэбо остался первым. Это максимально универсальный лыжник, проводящий гонки в невероятно высоком темпе. Гений. Король. Легенда. Он заслуживает множество разных эпитетов. Отсутствие россиян не умаляет его величия«, — написал Панжинский в колонке на сайте “СЭ”.