Клэбо выиграл шесть из шести гонок на Играх-2026 в Италии.
"Александр Большунов назвал лыжные гонки на Играх в Италии цирком. При этом Коростелев выразил мнение, что его соотечественник в своей нынешней форме не опередил бы Клэбо… Я скорее соглашусь с Савелием.
Сейчас состояние Большунова далеко от идеального. Правда, конечно, нынешняя форма обусловлена и тем, что его лишили Олимпиады. Притупилась мотивация. Если бы он был уверен, что поедет на Игры, показывал бы в России другие результаты, демонстрировал другой уровень.
Но мне почему-то кажется, что сегодняшний Клэбо сильнее себя самого образца Олимпиады в Пекине и тех времен, когда он боролся на трассе с Большуновым.
Так что я не уверен в том, что даже праймовый Большунов смог бы отобрать хотя бы одну медаль у норвежца. Возможно, у него и получилось бы, но… Гарантий таких дать не могу.
А с учетом тех результатов, которые Большунов порой показывает на этапах Кубка России, наверное, я бы на его месте не стал делать столь громких заявлений. Мол, норвежцы легко забирают медали, так как в Италию не приехали сильнейшие россияне. Напомню, до отъезда Коростелева на Олимпиаду именно он являлся лучшим на этапах Кубка России. Обыгрывал и Большунова, и Сергея Ардашева. Но вот с Клэбо и Савелию тягаться сейчас объективно очень тяжело. Поэтому он, оценивая свой уровень и форму других россиян, считает, что Йоханнес на данный момент непобедим.
Возможно, Клэбо установил вечный рекорд Олимпиад. Хотя я, если помните, предсказывал пять его побед в шести гонках. Не верил в такой расклад. Сомневался, что он выиграет разделку. Именно в этой гонке он был близок к поражению, так как за километр до финиша уступал по времени Хедегарту. Но у того закончились силы, он попросту встал. Клэбо остался первым. Это максимально универсальный лыжник, проводящий гонки в невероятно высоком темпе. Гений. Король. Легенда. Он заслуживает множество разных эпитетов. Отсутствие россиян не умаляет его величия«, — написал Панжинский в колонке на сайте “СЭ”.
Клэбо великий сам по себе, а не потому что нет наших.