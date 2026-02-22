Николай Морилов: «Коростелев находится в мировом топе сильнейших лыжников. Уверен, результаты Савелия будут идти по нарастающей»

— Я поздравляю Савелия, он провел очень сильную гонку. Пятое место в таком сверхтяжелом марафоне — очень хорошее и сильное выступление. Конечно, хотелось бы, чтобы Савелий смог выиграть олимпийскую медаль, но это спорт и Олимпийские игры. Сегодня Савелий 5-й, и это его заслуженное место. Совершенно точно он сделал все, что от него зависело, и сделал это великолепно.
— Было 4-е место в скиатлоне, сейчас 5-е в марафоне. Этот результат больше расстраивает или радует, что уровень Савелия очень близок к сильнейшим лыжникам мира?
— Савелий не близок, а находится прямо в мировом топе сильнейших лыжников. Он выступал с ограниченным опытом на международных стартах, но является одним из сильнейших лыжников в мире на данный момент. Он так хорошо набрал форму за эти пару месяцев на мировых соревнованиях и на Олимпиаде показал, что может выиграть медали, форму мирового уровня, свою спортивную силу.
Уверен, результаты у Савелия дальше будут идти по нарастающей. Он будет чувствовать себя еще лучше. Международный опыт с сильнейшими гонщиками мира у него уже есть. И даже в ближайшие весенние этапы Кубка мира его результаты будут только расти. Попадание в тройку не то чтобы гарантировано, но все шансы на это есть, — сказал Морилов.