Сарри после ничьей с «Кальяри»: «Это проклятый сезон для “Лацио”

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал ничью с «Кальяри» (0:0) в гостевом матче 26-го тура чемпионата Италии.

«Я был раздосадован, потому что мне не нравились многие решения, принятые моей командой. Здесь тяжело играть, “Ювентус” и “Рома” недавно здесь проигрывали. Это команда, против которой нужно быстро двигать мяч, но вместо этого мы пытались держать его и замедляли игру. Мне это совсем не понравилось.

Это был упорный матч, в целом с небольшим количеством голевых моментов. В последние 20 минут мы были опасны несколько раз слева, потому что выпустили игроков, атакующих там, но нужно было делать это раньше.

Мы не проигрываем на выезде с ноября, и даже тогда нам не дали пенальти на 95-й минуте. Возможно, мы не так много выиграли в гостях, но я не могу просить у этих ребят большего.

Это проклятый сезон, и я не буду перечислять причины снова. Сегодня вечером у нас отсутствовали шесть травмированных игроков, и, к сожалению, у Ровеллы перелом ключицы. Это постоянная чрезвычайная ситуация", — цитирует Сарри Sky Sport.

«Лацио» (34 очка после 26 матчей) занимает девятое место в таблице чемпионата Италии.

