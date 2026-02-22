Ричмонд
Лукман забил четыре гола в первых шести матчах за «Атлетико»

«Атлетико» победил «Эспаньол» (4:2) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании. Один из голов мадридцев забил нападающий Адемола Лукман.

Как сообщает Opta, 28-летний нигериец забил четыре гола в первых шести матчах за «Атлетико» во всех турнирах, повторив лучший результат в команде с учетом данных начиная с сезона-2013/14 (Луис Суарес в сезоне-2020/21).

«Ман Сити» в двух очках от «Арсенала», «Осасуна» шокировала «Реал» и сделала подарок «Барсе», у «Ювентуса» черная неделя.

Лукман играет за «Атлетико» с февраля 2026 года, он перешел из «Аталанты». Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 Лукман забил семь голов и сделал четыре результативные передачи в 25 матчах.