В сезоне-2025/26 в семи матчах «Ливерпуля» в АПЛ победные голы забили на 90-й минуте или позже

Как сообщает Opta, в матчах с участием «Ливерпуля» в сезоне-2025/26 забили семь победных голов на 90-й минуте или позже (три таких гола забили футболисты «Ливерпуля», четыре — их соперники). Это самый высокий показатель для одной команды за один сезон в истории турнира.