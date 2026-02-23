Вашингтон
В сезоне-2025/26 в семи матчах «Ливерпуля» в АПЛ победные голы забили на 90-й минуте или позже

«Ливерпуль» победил «Ноттингем Форест» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии. Единственный гол на 90+7-й минуте забил полузащитник Алексис Макаллистер.

Как сообщает Opta, в матчах с участием «Ливерпуля» в сезоне-2025/26 забили семь победных голов на 90-й минуте или позже (три таких гола забили футболисты «Ливерпуля», четыре — их соперники). Это самый высокий показатель для одной команды за один сезон в истории турнира.

«Ливерпуль» занимает шестое место в таблице чемпионата Англии с 45 очками после 27 встреч.

