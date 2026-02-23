Никита Филиппов: «Олимпийские игры — это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял. Теперь еще больше хочу стать чемпионом в 2030-м»

На Играх-2026 в Милане Филиппов завоевал серебро.
"Я так рад быть частью этого большого праздника. Олимпийские игры — это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял.
Теперь мне еще больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года", — написал Филиппов после церемонии закрытия Милана-2026.
