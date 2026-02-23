Вашингтон
Сервисмен российских лыжников Немтинов: «На Олимпиаде нам не хватало полной сервис-бригады. Весь объем работы выполняли вчетвером»

Cпециалист по подготовке лыж Егор Немтинов заявил, что на Олимпиаде-2026 российским лыжникам помешало отсутствие полноценной сервис-бригады.

Источник: Спортс"

На Играх-2026 в Италии выступили Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые не завоевали наград.

"Нам не хватало полной сервис-бригады, чтобы выполнить весь желаемый объем работы. Тем более мы буквально несколько месяцев работаем с новой смазкой и продолжаем изучать ее. Хотелось бы провести ряд тестов, чтобы найти лучший вариант смазки, лучше, чем у всех. Все наши тесты были лимитированы временем.

У тех же норвежцев только на один тест мази держания задействовано четыре сервисмена, столько же на тест скольжения, и неизвестно еще, сколько человек работало в вакс-грузовике, а это очень важно, особенно когда на улице резко изменяющиеся погодные условия. А мы весь объем работы выполняли вчетвером", — отметил Немтинов.

Он также высказался о том, что норвежские лыжники, которые заняли весь пьедестал в марафоне на 50 км, ни разу не сменили лыжи по ходу дистанции.

"Больше удивило не то, что они проехали на одной паре всю дистанцию, а то, что проехали на слабом держании. Все 50 километров — это, конечно, очень сильно. Могу сказать, что они к этой дистанции подошли в очень хорошей форме.

Гонка была действительно сложная. Были резко изменяющиеся погодные условия: от небольшого минуса до плюс 10. Видно было, кто не смог подстроиться под работу лыж, они просто сходили с дистанции", — добавил Немтинов.

