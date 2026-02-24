Ски-альпинист Филиппов намерен попробовать себя в биатлоне

«Вернуться с медалью — это ценность. Рад привезти медаль в нашу страну. Стал первым медалистом в России? Это уникальное событие, вписал свое имя в историю. Надеюсь развивать вид спорта дальше. Биатлон? Намерения выступить реальные. Надо посмотреть, насколько я конкурентноспособен», — сказал 23-летний спортсмен в аэропорту после возвращения в Россию.