Ски-альпинист Филиппов намерен попробовать себя в биатлоне

Российский ски-альпинист Никита Филиппов после завоевания серебряной медали зимних Олимпийских игр-2026 в Италии намерен развивать свой вид спорта, но при этом готов попробовать себя в биатлоне.
«Вернуться с медалью — это ценность. Рад привезти медаль в нашу страну. Стал первым медалистом в России? Это уникальное событие, вписал свое имя в историю. Надеюсь развивать вид спорта дальше. Биатлон? Намерения выступить реальные. Надо посмотреть, насколько я конкурентноспособен», — сказал 23-летний спортсмен в аэропорту после возвращения в Россию.
23-кратный чемпион России по ски-альпинизму на Играх-2026 стал вторым в спринте. Победил Ориоль Кардона Колл из Испании. Бронзовым призером стал француз Тибо Ансельме.