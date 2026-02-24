Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серебряный призер Олимпиады-2026 Филиппов: «Я болельщик “Спартака”. Не было варианта болеть за другую команду»

Российский ски-альпинист, серебряный призер зимних Олимпийских игр-2026 в Италии Никита Филиппов рассказал, что является болельщиком «Спартака».

Источник: Спорт-Экспресс

Российский ски-альпинист, серебряный призер зимних Олимпийских игр-2026 в Италии Никита Филиппов рассказал, что является болельщиком «Спартака».

«Я болельщик “Спартака”. Мой отец и дядя болели за красно-белых. Не было варианта болеть за другую команду. На матчах “Спартака” бывал. Даже как-то с чемпионата России улетал на матч “Спартака”. Хотелось бы приехать в этом сезоне, привезти медаль. Меня пригласили 9 марта на игру с “Акроном”, но не получится, скорее всего. 8 марта крайняя гонка в Азербайджане. Но, может быть, ближе к лету», — сказал 23-летний спортсмен после возвращения в Россию.

Филиппов, выступавший в нейтральном статусе, завоевал серебро Игр-2026 в спринте. Победил испанец Ориоль Кардона Колл. Третье место занял француз Тибо Ансельме.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше