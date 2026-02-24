Серебряный призер Олимпиады-2026 Филиппов: «Я болельщик “Спартака”. Не было варианта болеть за другую команду»

«Я болельщик “Спартака”. Мой отец и дядя болели за красно-белых. Не было варианта болеть за другую команду. На матчах “Спартака” бывал. Даже как-то с чемпионата России улетал на матч “Спартака”. Хотелось бы приехать в этом сезоне, привезти медаль. Меня пригласили 9 марта на игру с “Акроном”, но не получится, скорее всего. 8 марта крайняя гонка в Азербайджане. Но, может быть, ближе к лету», — сказал 23-летний спортсмен после возвращения в Россию.