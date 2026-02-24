Олимпийская чемпионка Кузнецова: «В Рио-2016 я читала Новый завет перед каждой игрой. Вся моя семья — верующие, мы баптисты»

— У меня родители и вся семья — верующие. В церковь ходили с детства. Мы не православные, а баптисты. Нет такого, что Бог либо помогает, либо нет. У меня такая установка: Бог делает так, как нужно. То есть, если какие-то трудности или проигрыши, неудачи, я это принимаю. Значит, так угодно Богу. Если мы что-то хотим для себя, не факт, что это нам нужно, что это будет во благо. Поэтому я принимаю все, что происходит в моей жизни, — рассказала Кузнецова.