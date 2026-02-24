Олимпийская чемпионка Кузнецова: «В Рио-2016 я читала Новый завет перед каждой игрой. Вся моя семья — верующие, мы баптисты»

— Зрители видят только то, что происходит на площадке. Был ли какой-то особенно тяжелый или радостный момент вне камер, о котором вы никогда никому не рассказывали?
— Обо всем уже рассказано. Самый тяжелый момент для меня случился перед полуфиналом с норвежками, когда я не могла ни спать, ни есть. Самый радостный момент был после победы в финале над француженками. Мы с девочками собрались все вместе, не спали и не дали выспаться одному марафонцу, ха-ха.
— Были ли у вас какие-то особенные ритуалы перед матчами?
— Я не сторонница ритуалов. Знаете, чтобы носок был на какой-то определенной ноге и так далее — не мое. Обычно я всегда молюсь и читаю Библию перед сном. Точно помню, что у меня с собой в Рио был Новый завет. Я его перед каждой игрой читала.
— Когда и как вы пришли к вере?
— У меня родители и вся семья — верующие. В церковь ходили с детства. Мы не православные, а баптисты. Нет такого, что Бог либо помогает, либо нет. У меня такая установка: Бог делает так, как нужно. То есть, если какие-то трудности или проигрыши, неудачи, я это принимаю. Значит, так угодно Богу. Если мы что-то хотим для себя, не факт, что это нам нужно, что это будет во благо. Поэтому я принимаю все, что происходит в моей жизни, — рассказала Кузнецова.