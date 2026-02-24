Джакомель объявил о досрочном завершении сезона. Идущий вторым на Кубке мира биатлонист ранее перенес операцию из-за проблем с сердцем

Ранее 25-летний спортсмен перенес операцию из-за проблем с сердцем. Ему сделали абляцию — это малоинвазивный метод лечения нарушений сердечного ритма, выполняемый при закрытой грудной клетке.
«Мой сезон окончен. Опустошение», — написал Джакомель в соцсети.
На Олимпиаде-2026 итальянец снялся с масс-старта, почувствовав себя плохо во время гонки. Его выпишут из больницы в четверг, а через две недели направят на плановое обследование, после которого будет решаться вопрос о допуске к тренировкам.
В этом сезоне Джакомель идет вторым в общем зачете Кубка мира. На Олимпиаде он стал серебряным призером в смешанной эстафете.