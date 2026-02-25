«Атлетико» — «Брюгге»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Атлетико» обыграл «Брюгге» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 4:1. Игра прошла в Испании.
У мадридской команды дубль оформил Александр Серлот, а также один гол забил Джонни Кардосо. Единственный гол гостей на счету Хоэля Ордоньеса.
«Атлетико» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Ливерпулем», либо с «Тоттенхэмом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.
24 февр 20:45 Атлетико — Брюгге 4:1.
