«Атлетико» — «Брюгге»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Атлетико» обыграл «Брюгге» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 4:1.

Источник: Спорт-Экспресс

«Атлетико» обыграл «Брюгге» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 4:1. Игра прошла в Испании.

У мадридской команды дубль оформил Александр Серлот, а также один гол забил Джонни Кардосо. Единственный гол гостей на счету Хоэля Ордоньеса.

«Атлетико» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Ливерпулем», либо с «Тоттенхэмом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.

24 февр 20:45 Атлетико — Брюгге 4:1.

Хет-трик Серлота, достойное поражение «Карабаха» и английский рекорд. Главное в ЛЧ за пределами триумфа «Буде-Глимт».

