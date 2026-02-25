«Кайсериспор» Чалова и Макарова объявил об уходе главного тренера

«Кайсериспор» на официальной странице в соцсети X сообщил об уходе Радомира Джаловича с поста главного тренера. 43-летний черногорец руководил командой с октября 2025 года.
«Мы по взаимному согласию решили расстаться с главным тренером Радомиром Джаловичем. Желаем ему и его команде успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
За «Кайсериспор» выступают российские футболисты: нападающий Федор Чалов и полузащитник Денис Макаров.
Команда после 23 туров занимает в 17-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.