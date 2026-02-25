Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Карабах» установил антирекорд по пропущенным голам за сезон в Лиге чемпионов

«Карабах» проиграл «Ньюкаслу» (2:3) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

«Карабах» проиграл «Ньюкаслу» (2:3) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первую встречу «сороки» выиграли со счетом 6:1.

Таким образом, азербайджанская команда пропустила 30 голов за один сезон в главном еврокубковом турнире и установила антирекорд Лиги чемпионов.

В общем этапе ЛЧ «Карабах» одержал 3 победы и сыграл один раз вничью в 8 турах с разницей мячей 13−21.

«Ньюкасл» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Челси» или «Барселоной». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.

24 февр 23:00 Ньюкасл Юнайтед — Карабах 3:2.

Хет-трик Серлота, достойное поражение «Карабаха» и английский рекорд. Главное в ЛЧ за пределами триумфа «Буде-Глимт».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.