«Карабах» установил антирекорд по пропущенным голам за сезон в Лиге чемпионов

«Карабах» проиграл «Ньюкаслу» (2:3) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первую встречу «сороки» выиграли со счетом 6:1.
Таким образом, азербайджанская команда пропустила 30 голов за один сезон в главном еврокубковом турнире и установила антирекорд Лиги чемпионов.
В общем этапе ЛЧ «Карабах» одержал 3 победы и сыграл один раз вничью в 8 турах с разницей мячей 13−21.
«Ньюкасл» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Челси» или «Барселоной». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.
24 февр 23:00 Ньюкасл Юнайтед — Карабах 3:2.
Хет-трик Серлота, достойное поражение «Карабаха» и английский рекорд. Главное в ЛЧ за пределами триумфа «Буде-Глимт».
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.