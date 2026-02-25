Ванакен: «4:1 — это слишком суровый результат для “Брюгге”

«Я думаю, мы должны были выходить вперед в первом тайме, у нас было достаточно моментов, чтобы сделать счет 2:1. Второй гол соперников случился слишком быстро после перерыва. После этого у нас было еще несколько шансов, но в конечном итоге пришлось больше рисковать, и “Атлетико” в полной мере этим воспользовался. Я считаю, что 4:1 — это слишком суровый результат, особенно учитывая ход матча», — цитирует пресс-служба УЕФА Ванакена.