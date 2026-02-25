Хайкин: «Буде-Глимт» не меняет свою игру под соперника кардинально. В этом и есть кайф нашего футбола"

Голкипер «Буде-Глимта» Никита Хайкин после победы над «Интером» (2:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов отметил, что ему нравится футбол, который показывает норвежская команда.
"Честно говоря, у нас несколько капитанов. По-моему, у нас пятеро. Они ротируют из игры в игру. И, честно говоря, я не знаю, как выбирают. Просто, мне кажется, это психологический ход. Дать уверенность игроку и почувствовать лидерство на поле.
Черта нашей команды, которая нравится особенно? Наверное, то, что мы не боимся играть в наш футбол. То, что мы идем до конца. Что мы обороняемся вместе, атакуем вместе. Что мы боремся всегда друг за друга. И мы не меняем нашу игру под соперника кардинально. И, наверное, в этом и есть кайф нашего футбола", — сказал Хайкин в эфире Okko.
«Буде-Глимт» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Манчестер Сити», либо со «Спортингом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.
24 февр 23:00 Интер — Буде-Глимт 1:2.
