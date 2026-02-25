Ричмонд
Зубир: «Первый и второй матч с “Ньюкаслом” были совершенно разными»

Вингер «Карабаха» Абделла Зубир прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (2:3) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Я думаю, что первый и второй матчи были совершенно разными. Первый матч был неудачным, но сегодня вечером мы хотели показать хороший футбол и продемонстрировать, что такое настоящий “Карабах”. Думаю, нам это удалось. Второй тайм был великолепен, особенно для наших болельщиков. Показали хороший футбол и забили два гола. Это было важно после первой игры. После такого начала было непросто, но потом мы собрались и показали хорошую игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Зубира.

«Ньюкасл» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Челси» или «Барселоной». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.

24 февр 23:00 Ньюкасл Юнайтед — Карабах 3:2.

Хет-трик Серлота, достойное поражение «Карабаха» и английский рекорд. Главное в ЛЧ за пределами триумфа «Буде-Глимт».

