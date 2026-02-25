Чемпионат России по лыжным гонкам: онлайн-трансляция гонки на 10 км (мужчины, женщины)

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в лыже-биатлонном комплексе «Триумф» в Сахалине с 25 февраля по 8 марта. В первый соревновательный день в среду, 25 февраля, пройдут гонки классическим стилем на 10 км у мужчин и женщин. Начало мужских заездов — в 6.30 по московскому времени, женских — в 8.30 мск.
Трансляцию соревнований в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и сайт matchtv.ru. Также смотреть прямой эфир можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального спортивного канала).
В программе соревнований чемпионата России также ожидаются: коньковый спринт, скиатлон на 20 км, смешанная эстафета 4×5 км, командный спринт классикой, эстафеты 4×7,5 км и масс-старты на 50 км.