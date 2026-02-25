Мендилибар: «Не смогли реализовать свои моменты и поэтому выбыли из Лиги чемпионов»

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал ничью с «Байером» (0:0) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Олимпиакос» заиграл лучше после первых 20 минут. Затем, по крайней мере, играли на равных. Но мы снова не смогли реализовать свои моменты и поэтому выбыли из турнира. Остается лишь поблагодарить наших замечательных болельщиков за их огромную поддержку", — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.
«Байер» вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Баварией» или «Арсеналом». Соперник определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.
24 февр 23:00 Байер — Олимпиакос П 0:0.
