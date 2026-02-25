Ричмонд
Крупицкая выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате России по лыжным гонкам

Евгения Крупицкая стала победительницей гонки с раздельным стартом на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.

Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 28 минут 17,1 секунду.

Второй стала Алиса Жамбалова с отставанием в 3,1 секунды. Третью строчку заняла Алина Пеклецова с отставанием в 5,8 секунды.

В 8.30 по московскому времени пройдет гонка с раздельным стартом на 10 км у мужчин.

