Крупицкая выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате России по лыжным гонкам

Евгения Крупицкая стала победительницей гонки с раздельным стартом на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.
Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 28 минут 17,1 секунду.
Второй стала Алиса Жамбалова с отставанием в 3,1 секунды. Третью строчку заняла Алина Пеклецова с отставанием в 5,8 секунды.
В 8.30 по московскому времени пройдет гонка с раздельным стартом на 10 км у мужчин.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
Узнать больше по теме
Биография Алины Пеклецовой: карьера и личная жизнь лыжницы
Российские лыжники всегда могли претендовать на медали высшего достоинства. Даже не фанатам этого спорта наверняка знакомы фамилии Устюгова, Непряевой и Большунова. Но и кроме них в России хватает талантов. Ярким примером в этом смысле является Алина Пеклецова. На взрослом уровне спортсменка ярко дебютировала в 2023 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате России. С тех пор Пеклецова — регулярный член сборной страны и кандидат на высокие места в каждой гонке.Читать дальше