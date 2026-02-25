«Доктор спас мою ногу от ампутации». Линдси Вонн рассказала о последствиях травмы в Милане-2026

Он провел фасциотомию: разрезал левую ногу с двух сторон, чтобы дать ей «дышать». Этим доктор спас мою ногу. Причем его бы вообще могло там не быть, если бы я до этого не порвала крестообразную связку — он бы не сопровождал меня. И не смог бы в этот момент спасти мою ногу. Это к разговору о том, что все в жизни происходит не просто так.