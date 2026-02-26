Локателли: «Игроки “Ювентуса” отдали все силы до последней капли»

Капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал победу над «Галатасараем» (3:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов и вылет из турнира.
«Не переставали верить в себя. От одной этой мысли мне хочется плакать. Мы отдали все силы до последней капли. Результат первого матча значительно осложнил нам задачу сегодня. Искренняя благодарность всем — болельщики были на высоте. Именно такие матчи остаются в памяти. Нас зарядили энергией, которая пригодится нам в будущем», — цитирует официальный сайт УЕФА Локателли.
«Галатасарай» одержал победу в первом матче со счетом 5:2, поэтому вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.
25 февр 23:00 Ювентус — Галатасарай 3:2.
«Аталанта» и «Ювентус» заставили поверить в чудеса. Спаллетти заслужил ⅛ финала, а Винисиус принес победу «Реалу».
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.