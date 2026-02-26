Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Локателли: «Игроки “Ювентуса” отдали все силы до последней капли»

Капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал победу над «Галатасараем» (3:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов и вылет из турнира.

Источник: Спорт-Экспресс

Капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал победу над «Галатасараем» (3:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов и вылет из турнира.

«Не переставали верить в себя. От одной этой мысли мне хочется плакать. Мы отдали все силы до последней капли. Результат первого матча значительно осложнил нам задачу сегодня. Искренняя благодарность всем — болельщики были на высоте. Именно такие матчи остаются в памяти. Нас зарядили энергией, которая пригодится нам в будущем», — цитирует официальный сайт УЕФА Локателли.

«Галатасарай» одержал победу в первом матче со счетом 5:2, поэтому вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.

25 февр 23:00 Ювентус — Галатасарай 3:2.

«Аталанта» и «Ювентус» заставили поверить в чудеса. Спаллетти заслужил ⅛ финала, а Винисиус принес победу «Реалу».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.