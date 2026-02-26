Ричмонд
Энрике: «Понимаем, что “ПСЖ” нужно прибавлять в Лиге чемпионов»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью с «Монако» (2:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью с «Монако» (2:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Нас не удивило качество игры, которое показал “Монако”. Мы снова продемонстрировали стойкость и способность преодолевать трудности. Лига чемпионов — очень сложный турнир, и мы понимаем, что нам нужно прибавлять. Следующие этапы будут непростыми, поэтому важно с каждым разом становиться лучше и продолжать делать то, что хорошо получается. В ⅛ финала мы готовы к любой команде и будем работать дальше, чтобы прибавлять. Настрой у нас простой — играть на победу в каждом матче», — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.

«ПСЖ» одержал победу в первом матче со счетом 3:2, поэтому вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной» или «Челси». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.

25 февр 23:00 ПСЖ — Монако 2:2.

«Аталанта» и «Ювентус» заставили поверить в чудеса. Спаллетти заслужил ⅛ финала, а Винисиус принес победу «Реалу».

