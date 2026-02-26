Энрике: «Понимаем, что “ПСЖ” нужно прибавлять в Лиге чемпионов»

«Нас не удивило качество игры, которое показал “Монако”. Мы снова продемонстрировали стойкость и способность преодолевать трудности. Лига чемпионов — очень сложный турнир, и мы понимаем, что нам нужно прибавлять. Следующие этапы будут непростыми, поэтому важно с каждым разом становиться лучше и продолжать делать то, что хорошо получается. В ⅛ финала мы готовы к любой команде и будем работать дальше, чтобы прибавлять. Настрой у нас простой — играть на победу в каждом матче», — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.