Жоау Невеш: «С удалением игрока у “Монако” стало легче»

Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш прокомментировал ничью с «Монако» (2:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«С удалением игрока у “Монако” стало легче. Это был очень сложный матч, но мы говорим о “Монако”, великой команде. Сыграли вничью, но это было двухматчевое противостояние, и “ПСЖ” был лучше. Сомневался ли я, когда забил “Монако”? Нет, у нас еще было время. Страха не было», — цитирует L'Equipe Невеша.
«ПСЖ» одержал победу в первом матче со счетом 3:2, поэтому вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной» или «Челси». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.
25 февр 23:00 ПСЖ — Монако 2:2.
«Аталанта» и «Ювентус» заставили поверить в чудеса. Спаллетти заслужил ⅛ финала, а Винисиус принес победу «Реалу».
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.