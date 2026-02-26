Чемпионат России по лыжным гонкам: онлайн-трансляция скиатлона (женщины, мужчины)

В четверг, 26 февраля, состоится мужской и женский скиатлон (10 км + 10 км) в рамках ФосАгро чемпионата России по лыжным гонкам 2026. Соревнования пройдут в лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске. Начало женского скиатлона — в 7.00 по московскому времени. Мужской скиатлон начнется в 9.00 мск.
В прямом эфире трансляцию чемпионата России по лыжным гонкам 2026 покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Также следить за гонками можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
Чемпионат России по лыжным гонкам 2026 пройдет с 25 февраля по 8 марта. В рамках турнира будут разыграны 13 комплектов медалей.