Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат России по лыжным гонкам: онлайн-трансляция скиатлона (женщины, мужчины)

Соревнования пройдут в лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске.

В четверг, 26 февраля, состоится мужской и женский скиатлон (10 км + 10 км) в рамках ФосАгро чемпионата России по лыжным гонкам 2026. Соревнования пройдут в лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске. Начало женского скиатлона — в 7.00 по московскому времени. Мужской скиатлон начнется в 9.00 мск.

В прямом эфире трансляцию чемпионата России по лыжным гонкам 2026 покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Также следить за гонками можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат России по лыжным гонкам 2026 пройдет с 25 февраля по 8 марта. В рамках турнира будут разыграны 13 комплектов медалей.